Grávida pela primeira vez, Andréia Horta encanta ao exibir a barriguinha

A atriz Andréia Horta, que está à espera de sua primeira filha com o ator Ravel Andrade, encantou ao mostrar a barriguinha de 5 meses

Grávida pela primeira vez, Andréia Horta encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma foto exibindo sua barriguinha. Ela está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade.

Na foto publicada no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece toda produzida, usando um vestido preto justo, com um decote nas costas. O modelito deixa a barriga de grávida em destaque. "5 meses", contou a atriz na legenda da publicação.

Os amigos e fãs rasgaram elogios nos comentários. "Que linda", disse a atriz Nathalia Dill. "Tão maravilhosa", escreveu a atriz Alinne Moraes. "Que amor", comentou a atriz Débora Falabella. "Ta muito linda barrigudinha", falou a atriz Tainá Müller. "Linda demais. Que Deus abençoe vocês", disse uma seguidora. "Que barriguinha mais fofa", se derreteu uma fã.

Vale lembrar que Andreia anunciou a gravidez no fim de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela ao postar um sapatinho de bebê. A atriz, vale lembrar, está com Ravel Andrade desde 2022.

Confira:

Andréia Horta exibe a barriguinha - Reprodução/Instagram

Declaração para o namorado

Discreta sobre a vida pessoal, Andréia Horta usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o seu namorado. Ravel Andrade completou 30 anos de vida e para não deixar a data passar em branco, a atriz fez questão de homenageá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto do amado com uma flor na boca, e fez uma bela declaração de amor para ele. "Hoje é aniversário dessa luz tão linda! Viva Ravel! Meu amor, meu companheiro, o melhor da vida pra você!!! O melhor da vida com você!!! Tudo mais te digo aqui entre nós dois!", escreveu ela na legenda da publicação.