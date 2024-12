Grávida, Manu Gavassi exibe seu barrigão em novas fotos

Tá crescendo! Manu Gavassi surpreende ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida em fotos de como curtiu o Natal

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar sua barriga de grávida. A estrela espera o nascimento do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Jullio Reis.

Neste domingo, 29, ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar como foi o Natal em sua família. Nas imagens, a artista surgiu com o barrigão de grávida à mostra enquanto estava montando a árvore natalina para o final de ano.

“Álbum de Natal”, disse ela na legenda. Por enquanto, Manu não revelou o sexo ou nome da criança que nascerá em breve.

A gravidez dela foi anunciada no início de novembro, quando ela já estava com 5 meses de gestação.

Manu Gavassi ficou noiva em maio de 2024

A cantora Manu Gavassi vai se casar! Em maio de 2024, ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis. Os dois estão juntos há três anos e deram um novo passo no relacionamento com o noivado.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", disse ela.

