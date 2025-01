Raissa Barbosa lamenta ataques em segunda gravidez: 'Pessoas maldosas'

A ex-A Fazenda Raissa Barbosa fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo por decidir não revelar a identidade do genitor do filho

Ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, Raissa Barbosa usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 29, para compartilhar um longo desabafo a respeito da onda de ataques que vem recebendo nos últimos tempos. Grávida do segundo filho, a influenciadora digital revelou que tem sido bastante criticada desde que anunciou a gestação.

Ao longo do relato, Raissa explicou que a decisão de não revelar quem é o genitor do bebê é um dos principais motivos dos ataques direcionados a ela. Quando confirmou a gravidez, a ex-A Fazenda pediu para que a identidade do homem fosse mantida em anônimo, uma vez que ele não quis assumir a paternidade.

Raissa Barbosa ainda lamentou o fato de sua gestação ter 'vazado' publicamente antes do tempo previsto por ela para anunciar. "Tiraram de mim a chance de compartilhar essa novidade no meu tempo, do meu jeito, nas minhas redes. Nos últimos meses, li ataques crueis, como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu não fosse adulta, como se não tivesse responsabilidade suficiente para ser mãe", iniciou.

"A verdade é que, 15 anos depois do meu primeiro filho, estou vivendo essa fase novamente. Não sou nenhuma menina. Não estou grávida na adolescência. Não fiz nada de errado! Ainda assim, fui e continuo sendo atacada, como se devesse sentir vergonha por gerar uma vida. Por não querer revelar quem é o pai, muitos julgam errado, criando histórias que não existem - dizem que ele é casado, que foi um golpe… E não, ele não é casado, e não foi golpe nenhum. Estávamos em um relacionamento", continuou ela.

"Sim, essa gravidez não foi planejada, mas também não foi interrompida - e jamais seria. Nunca isso seria uma opção! Mesmo com tantas pessoas maldosas dizendo o contrário e desejando o pior para mim e para meu bebê. Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", desabafou.

Confira o desabafo de Raissa Barbosa na íntegra:

Qual o sexo do filho de Raissa Barbosa? Ex-A Fazenda realizou chá revelação

Ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, Raissa Barbosa realizou um chá revelação intimista na madrugada desta quarta-feira, 29, para descobrir o sexo do segundo filho. A influenciadora digital, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, anunciou publicamente a nova gestação em dezembro de 2024.

Em seu perfil oficial no TikTok, Raissa fez uma live e descobriu junto com os seguidores que está à espera de mais um menino. No vídeo compartilhado por internautas, a ex-A Fazenda aparece sozinha enquanto revela o sexo do bebê através de um bolo com recheio azul; confira detalhes!

