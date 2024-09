A influenciadora digital Isabel Veloso está esperando seu primeiro filho e contou detalhes das mudanças que percebeu em seu corpo

A influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, está esperando seu primeiro filho e já está sentindo mudanças em seu corpo. Nesta terça-feira, 10, ela usou seu perfil no Instagram para explicar o que notou até então de diferente.

"A maior diferença que vi até agora foi o fato dos meus biquínis não me servirem mais. Gente, eu não tenho nem parte de cima que me serve mais. Essa foi a principal diferença, desde o comecinho da gestação percebi que aumentou muito o tamanho dos meus seios", observou.

A jovem também falou sobre o crescimento de sua barriga: "Claro que minha 'pancinha'. Eu sou minúscula, sou muito magra. Vou fazer 16 semanas [de gravidez] na sexta, mas tá bem aparente minha barriguinha. Essas foram as duas principais diferenças".

Segundo ela, outra parte de seu corpo também cresceu. "Na bunda, eu também ganhei um pouco, mas é mais próximo da coxa. E estou perdendo muitos shorts. Por enquanto, foram só essas. Geralmente, a auréola começa a escurecer, mas a minha continua normal, e não notei nenhuma diferença".

"Outra coisa foi o crescimento dos meus pelos. Se eu raspo a axila hoje, amanhã tenho que raspar de novo. Meus enjoos quase sumiram. Eu só fico enjoada quando estou com o estômago vazio, mas se não, não sinto mais", encerrou.

Menino ou menina?

Recentemente, Isabel Veloso revelou que terá um menino e que já escolheu o nome do bebê. Ela e o marido, Lucas Borbas, escolheram o nome de Arthur para o primeiro filho. nclusive, eles fizeram a legenda já explicando o significado do nome do bebê. Veja.

Vale lembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Dessa forma, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.