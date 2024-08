Grávida do primeiro filho, Duda Reis curte dia de sol com barriguinha à mostra

À espera do primeiro filho com Du Nunes, Duda Reis encantou os seguidores com novas fotos exibindo a barriguinha de grávida; confira

Nesta terça-feira, 20, Duda Reis encantou os internautas ao exibir a barriguinha de grávida nas redes sociais. Aproveitando um dia ensolarado, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos de biquíni e fez questão de mostrar a barriga de quatro meses de gravidez. Ela espera o primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes.

"Lindamente brasileira", disse ela na legenda da publicação. Nas fotos, Duda vestia um biquíni preto e branco e um bucket preto para complementar o look e proteger o rosto do Sol. Ela também aproveitou o calor para se refrescar com um sorvete de uva.

Nos comentários, não faltaram elogios para a mamãe de primeira viagem. "Lindamente linda", escreveu uma seguidora, fazendo referência à legenda de Duda. "Imagina a barriguinha maior, vai ficar mais linda ainda", elogiou outra. "Que beleza extraordinária", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Entenda o significado do nome da filha de Duda Reis e Du Nunes

No dia 28 de julho, Duda Reis surpreendeu ao compartilhar o sexo e o nome de seu primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes. Em seu Instagram, ela revelou que está à espera de uma menina, que será chamada de Aurora.

O nome escolhido pelo casal é Aurora, que carrega significados como “aquela que brilha como o ouro”, "o nascer do sol", "o raiar do dia", “a que nasce do oriente” ou “amanhecer”.

No instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que mostra a chegada do casal ao local onde aconteceu o evento. A decoração do local contou com flores e balões brancos em tons pastéis. E ela apostou em um vestido off white em tricô. "Chegamos ao nosso chá revelação, que emoção!", disse ela.

Em seguida, os pombinhos descobriram que esperam uma menina. "Se fosse menino, chamaria Enrico. Mas sendo menina, é a nossa Aurora, um nome que simboliza o nascer do sol e o início de um novo dia, representando esperança, renovação e o princípio da vida", disse ela.