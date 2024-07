Qual é o significado do nome da filha de Duda Reis e Du Nunes? Saiba mais

A atriz Duda Reis surpreendeu ao compartilhar o sexo e o nome de seu primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes. Saiba detalhes!

Neste domingo, 28, Duda Reis surpreendeu ao compartilhar o sexo e o nome de seu primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes. Em seu Instagram, ela revelou que está à espera de uma menina, que será chamada de Aurora.

O nome escolhido pelo casal é Aurora, que carrega dignificados como “aquela que brilha como o ouro”, "o nascer do sol", "o raiar do dia", “a que nasce do oriente” ou “amanhecer”.

No instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que mostra a chegada do casal ao local onde aconteceu o evento. A decoração do local contou com flores e balões brancos em tons pastéis. E ela apostou em um vestido off white em tricô. "Chegamos ao nosso chá revelação, que emoção!", disse ela.

Em seguida, os pombinhos descobriram que esperam uma menina. "Se fosse menino, chamaria Enrico. Mas sendo menina, é a nossa Aurora, um nome que simboliza o nascer do sol e o início de um novo dia, representando esperança, renovação e o princípio da vida," disse ela.

Em outra publicação, mostrou o momento em que descobre o sexo do bebê. "Minha filha, como você foi esperada por todos nós. Eu sempre soube que era você. Nossa princesa, Aurora!", escreveu.

Duda Reis anunciou gestação em julho

Duda anunciou a primeira gravidez no começo de julho. Em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe mostrou o vídeo do momento em que descobriu a gestação. "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", iniciou ela na legenda da postagem.

Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio. "Estou há 8 dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", confessou. Na sequência, ficou boquiaberta e se emocionou. "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor", celebrou.