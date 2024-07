Graciele Lacerda se surpreende ao fazer simpatias para descobrir sexo do bebê

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Graciele Lacerda fez três simpatias para descobrir o sexo de seu bebê com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda decidiu fazer algumas simpatias para descobrir o sexo de seu primeiro filho com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo e não escondeu que ficou surpresa com o resultado.

"Fiz três simpatias para descobrir o sexo do bebê?! E olha o resultado!!! E vocês, o que acham?", escreveu a influenciadora digital ao compartilhar o vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 25.

Na primeira simpatia, Graciele precisava escolher entre duas almofadas que estava no sofá. Em uma estava escondido uma faca, que significa que ela está esperando um menino, e na outra tinha uma colher, que seria menina. A famosa encontrou a colher.

Depois, a noiva de Zezé fez a simpatia do colar. Ela deitou no sofá e segurou o acessório. Se ele fizesse um círculo indica que será menina, se for pra frente e pra trás menino. Novamente deu menina. Duvidando, Graciele tentou de novo e o resultado repetiu.

Por último, a influencer realizou a simpatia do repolho. Ela ferveu o vegetal e em seguida separou a água. Depois ela pegou a mesma quantidade de seu xixi e misturou. Se ficar lilás ou roxo será menina, caso fique rosa ou vermelhado será menino. De novo deu menina. "Não é possível que tudo deu menina", comentou a grávida.

Os fãs reagiram nos comentários. "Eu acho que é menino", disse uma seguidora. "Do colar nunca erra kkkk é menina", afirmou outra. "O dos talheres sempre quando faço para as pessoas dá certo", contou uma fã. "Eu não vou mudar meu palpite: menino!! Mas tô ansiosa pra saber realmente o que é", confessou mais uma.

Confira:

Graciele Lacerda toma decisão sobre casamento com Zezé Di Camargo

Após descobrir que está grávida, Graciele Lacerda decidiu cancelar a troca de alianças com o noivo, o cantor sertanejo Zezé di Camargo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que, embora já estivesse preparando o casamento neste ano, decidiu adiar a cerimônia para que seu filho possa estar presente no futuro.

Através de seu perfil no Instagram, ela falou sobre os preparativos para o casamento. Noiva desde 2017, a influenciadora e o cantor sertanejo planejavam subir ao altar ainda este ano e já tinham algumas datas reservadas para o casório: 17 de agosto ou 3 de outubro, que coincidem com os aniversários de ambos, conforme contaram ao GShow.

"Eu estava preparando casamento, cheguei a fazer reuniões. Mas quando fiz o procedimento e graças a Deus deu positivo, esse evento, o casamento, vai ter que ficar pra depois. Eu não quero casar gravidinha. Eu acho lindo quando um casal casa, e seu próprio filho leva as alianças", contou.