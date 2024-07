Graciele Lacerda toma decisão sobre casamento com Zezé di Camargo: 'Não quero'

Não vai ter casório? Graciele Lacerda explica decisão de cancelar a troca de alianças com o noivo, o cantor Zezé di Camargo

Após descobrir que está grávida, Graciele Lacerda decidiu cancelar a troca de alianças com o noivo, o cantor sertanejo Zezé di Camargo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que, embora já estivesse preparando o casamento neste ano, decidiu adiar a cerimônia para que seu filho possa estar presente no futuro.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele falou sobre os preparativos para o casamento. Noiva desde 2017, a influenciadora e o cantor sertanejo planejavam subir ao altar ainda este ano e já tinham algumas datas reservadas para o casório: 17 de agosto ou 3 de outubro, que coincidem com os aniversários de ambos, conforme contaram ao GShow.

De fato, ela até chegou a agendar reuniões para organizar o evento: "Eu estava preparando casamento, cheguei a fazer reuniões”, disse a influenciadora. No entanto, ela decidiu adiar todos os planos quando tomou a decisão de realizar uma nova tentativa de fertilização. Vale lembrar que Zezé e Graciele tentavam ter filhos e estavam em tratamento há quatro anos.

“Mas quando fiz o procedimento e graças a Deus deu positivo, esse evento, o casamento, vai ter que ficar pra depois. Eu não quero casar gravidinha. Eu acho lindo quando um casal casa, e seu próprio filho leva as alianças", Graciele contou aos seguidores que pretende voltar a planejar o casamento após a chegada do primeiro herdeiro.

É bom lembrar também que recentemente, Graciele abriu o coração sobre o tratamento para engravidar. Além de ter tomado essa decisão próximo aos 40 anos, quando as chances são menores, a influenciadora digital também enfrentou desafios. Isso porque Zezé passou por uma vasectomia no passado, já que não pretendia ter mais filhos antes de conhecer a modelo.

“Foi fertilização porque o Zezé é vasectomizado e não tinha como ser natural. Como faz isso? Faz uma punção no saco, porque os espermatozoides ficam concentrados. E aí você faz uma punção e puxa os espermatozoides. Isso no homem, para poder coletar os espermatozoides, depois faz uma análise dos melhores para fecundar os óvulos”, Graci detalhou o tratamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda recorre a simpatias para saber o sexo do bebê:

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar novos relatos sobre sua gestação. Ela, que está à espera de seu primeiro filho com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, vai fazer simpatias para descobrir se está grávida de uma menina ou menino. Aliás, a noiva do artista já revelou os possíveis nomes para o bebê.