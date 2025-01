Graciele Lacerda se derrete ao mostrar ensaio newborn da filha: 'Muito amor'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao compartilhar as fotos do ensaio newborn de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 19, ao mostrar as fotos do ensaio newborn de Clara, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

A influenciadora digital confessou que iria postar duas outras imagens no feed do Instagram, contudo, não conseguiu escolher. Nas imagens, a bebê, que veio ao mundo no dia 25 de dezembro, aparece de roupão e toalha na cabeça, como se estivesse em um spa. Clara também aparece com outros looks e poses diferentes.

"O objetivo era escolher duas ou três fotos da Clara para postar para vocês, mas foi impossível decidir! Então, resolvemos compartilhar quase todo o ensaio newborn da nossa filha. Nada mais justo, não é mesmo? Afinal, vocês acompanharam de perto cada momento até a realização desse sonho. E sabemos que por aqui temos muitas titias e titios babões, assim como esses papais aqui! Mas como seria diferente? É muito amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Antes de postar as fotos, Graciele chegou a postar um vídeo com os bastidores do ensaio newborn. "Ontem tivemos um momento muito especial: o ensaio newborn da nossa pequena Clara, aqui em casa. Foi um dia cheio de amor, encanto e muita emoção! Ficamos simplesmente apaixonados por cada detalhe desse processo e pelo cuidado incrível que esse trabalho envolve", contou a influencer.

Confira:

Graciele Lacerda fala de superação ao relembrar tentativas de engravidar

Antes do nascimento da pequena Clara, que veio ao mundo no dia 25 de dezembro, a influenciadora digital Graciele Lacerda passou por algumas tentativas de engravidar, mas que não acabaram vingando. Nos stories do Instagram, ao aconselhar uma seguidora, a esposa do cantor Zezé Di Camargo relembrou os momentos de superação que enfrentou durante as tentativas de engravidar.

"O que eu posso te falar é: fique calma, mantenha sua fé. Pede muito a Deus sabedoria, para te fortalecer e acredite sempre. Não desista, jamais desista! Isso foi uma coisa que eu fiz, eu não desisti. Toda vez que não dava certo, eu chorava, meu médico falava comigo, eu chorava, chorava. No outro dia eu acordava, ligava para ele e falava: bora? Bora para próxima! Ele não acreditava quando eu falava isso", contou. Veja o desabafo completo!

