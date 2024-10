Graciele Lacerda revela dica para manter bem-estar durante a gravidez

Grávida de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda revelou segredo para manter uma gravidez saudável e sem dores

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida de Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, ela tem compartilhado com o público sua experiência como mamãe de primeira viagem ao longo dos meses.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele também costuma dividir com os seguidores algumas dicas de saúde e bem-estar. Sempre muito focada em manter os treinos em dia, a influenciadora segue realizando exercícios físicos na gestação.

Na quarta-feira, 23, a esposa de Zezé Di Camargo revelou que, até o momento, no sexto mês de gravidez, não tem sentido dor alguma. De acordo com Graciele Lacerda, o segredo é justamente manter a rotina de treinos, caso seja possível.

"Me perguntaram se eu estava sentindo dor nas costas, se estava sentindo algum incômodo. Porque agora, a partir do sexto mês que começa, né? Esse é o segredo, gente, treinar na gravidez. Eu estou zero dor. Não tenho dor nas costas, na lombar, nas minhas pernas", garantiu a famosa.

"É claro que tem casos e casos, tem grávidas que não estão liberadas para treinar. Eu estou liberada, meu útero está fechadinho. Eu estou bem, a Clara está bem. Então, todo mês que vou ao médico, ele vê que está tudo certo e me libera", completou Graciele.

Graciele Lacerda analisa evolução da primeira gravidez com Zezé

A influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a ansiedade em receber a pequena Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, em seus braços. No entanto, apesar do grande desejo de que a herdeira chegue ao mundo em breve, ela revelou que está gostando do período da gestação e confessou que não gostaria que passasse tão rápido.

Na noite de terça-feira, 22, a famosa comentou em seu Instagram oficial sobre a evolução da gravidez e destacou o quanto os últimos meses 'voaram'; confira mais detalhes!

