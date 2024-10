Grávida, Graciele Lacerda esbanja disposição e arrasa no treino

Graciele Lacerda, grávida da primeira filha com Zezé Di Camargo, mostrou que tem muita disposição e arrasou no seu treino de musculação

Ao que parece, Graciele Lacerda está radiante com a espera por Clara, sua primeira filha fruto do casamento com Zezé Di Camargo.

Mesmo com o barrigão, a famosa não deixou de seguir a sua rotina fitness. Nesta segunda-feira, 21, a digital influencer compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo do seu treino de pernas.

Usando um conjunto de top e calça legging na cor azul marinho, Graciele arrasou nos exercícios e chegou a fazer agachamentos com 25kg.

"Bora começar a semana com tudo!! Cuidando da saúde e da mente", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu mais de seis mil curtidas.

Alimentação na gravidez

Recentemente, a influenciadora digital contou através dos Stories do Instagram que não está conseguindo comer nada doce e quando tenta acaba se sentindo enjoada. Além disso, ela revelou que ao longo da gravidez passou a ficar viciada em frutas.

"Na minha gravidez, eu não estou conseguindo comer nada doce, nenhum tipo de doce. Quando eu resolvo comer alguma coisa doce, já me enjoa, sapeca a minha boca... Eu já não era muito chegada, mas nem doces zero açúcar eu também estou conseguindo comer. Parei com tudo", confessou.

"Uma coisa que eu estou muito viciada desde quando eu engravidei é frutas. Eu estou uma coisa com frutas e era uma coisa que eu não comia tanto antes de engravidar. Eu tinha algumas frutas específicas que eu comia: morango, frutas vermelhas, abacate, mas fora isso era muito raro eu comer fruta. Só que eu estou em uma paixão por frutas desde que eu engravidei... Ainda bem que eu estou nessa vibe das frutas", completou.