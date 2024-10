Graciele Lacerda analisa evolução da primeira gravidez com Zezé: 'Tão rápido'

Tá voando! A influenciadora Graciele Lacerda contou que está gostando da experiência da gestação e lamentou que esteja passando rápido

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que seria mamãe! Casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela está à espera de Clara, primeira filha do casal, e não esconde a ansiedade em receber a pequena em seus braços.

No entanto, apesar do grande desejo de que a herdeira chegue ao mundo em breve, Graciele revelou que está gostando do período da gestação e confessou que não gostaria que passasse tão rápido. Na noite de terça-feira, 22, a famosa comentou sobre a evolução da gravidez e destacou o quanto os últimos meses 'voaram'.

"Não queria que passasse tão rápido, gente, estou curtindo tanto estar grávida, não queria deixar de estar grávida. Esse período [do mês] de julho para frente sempre passa rápido. Quem engravida no começo do ano, parece que demora mais. Agora, quem engravida mais para o final do ano, parece que voa. Daqui a pouco a Clara está aí", refletiu ela.

Em seguida, Graciele Lacerda contou que tem visitado com frequência o cômodo onde será o quartinho da bebê, que ainda está em obras. "Ansiedade para ver tudo pronto já", declarou a influenciadora, mostrando o local em reforma.

Vale lembrar que além de Clara, Zezé Di Camargo também é pai de mais três filhos, Camilla, Igor e Wanessa Camargo, frutos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godoi. A primeira herdeira com Graciele está prevista para nascer em janeiro de 2025.

Grávida, Graciele Lacerda esbanja disposição e arrasa no treino

Mesmo com o barrigão, Graciele Lacerda não deixou de seguir a sua rotina fitness. Recentemente, a digital influencer compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo do seu treino de pernas.

Usando um conjunto de top e calça legging na cor azul marinho, Graciele arrasou nos exercícios e chegou a fazer agachamentos com 25kg. "Bora começar a semana com tudo!! Cuidando da saúde e da mente", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu mais de seis mil curtidas.

