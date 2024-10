Graciele Lacerda expõe 'vício' durante a gravidez: 'Não comia tanto'

À espera da primeira filha, a influenciadora digital Graciele Lacerda contou para os seguidores das redes sociais sobre seu novo vício

Graciele Lacerda está à espera de sua primeira filha, que se chamará Clara, com o cantor Zezé Di Camargo, e tem dividido um pouco desta fase com seus seguidores das redes sociais.

Neste sábado, 19, a influenciadora digital contou através dos Stories do Instagram que não está conseguindo comer nada doce e quando tenta acaba se sentindo enjoada. Além disso, ela revelou que ao longo da gravidez passou a ficar viciada em frutas.

"Na minha gravidez, eu não tô conseguindo comer nada doce, nenhum tipo de doce. Quando eu resolvo comer alguma coisa doce, já me enjoa, sapeca a minha boca... Eu já não era muito chegada, mas nem doces zero açúcar eu também tô conseguindo comer. Parei com tudo", confessou.

"Uma coisa que eu tô muito viciada desde quando eu engravidei é frutas. Eu tô uma coisa com frutas e era uma coisa que eu não comia tanto antes de engravidar. Eu tinha algumas frutas específicas que eu comia: morango, frutas vermelhas, abacate, mas fora isso era muito raro eu comer fruta. Só que eu tô numa paixão por frutas desde que eu engravidei... Ainda bem que eu tô nessa vibe das frutas", completou.

Essa não é a primeira vez que Graciele fala sobre sua alimentação durante a gestação. Recentemente, ela gravou um vídeo para mostrar aos seus seguidores tudo o que come durante um dia. "Cada dia é uma alimentação diferente. Eu faço até três refeições e como quando eu tenho fome, não fico beliscando. Filmei para vocês todas as minhas refeições que fiz em um dia. Mesmo estando grávida eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação. Sem passar fome, me permitindo comer aquilo que tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que estou ingerindo!", explicou a influencer, revelando que não está mais fazendo jejum.

Graciele Lacerda impressiona com barrigão

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar o tamanho de sua barriga no segundo trimestre de gestação. Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora digital deixou o abdômen redondinho em evidência em mais um look cheio de estilo.

Para acompanhar o sertanejo em seus shows, a empresária do ramo da saúde apostou em um macacão laranja e surpreendeu com o volume. Graciele Lacerda então chamou a atenção ao mostrar que Clara não para de crescer. Confira a publicação!