Graciele Lacerda revela detalhes de chá revelação do primeiro filho com Zezé

Grávida, Graciele Lacerda contou que o chá revelação do bebê com Zezé Di Camargo terá somente a presença da família

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida de seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, ela tem preparado cada detalhe com muito carinho para a chegada do tão esperado bebê na família.

Na noite de segunda-feira, 12, durante um breve bate-papo com os seguidores, Graciele revelou que havia acabado de aprovar o convite do chá revelação. Em seu Instagram oficial, a noiva do cantor sertanejo contou alguns detalhes e destacou que o evento será bastante reservado aos familiares e amigos mais próximos.

"Meu convite de chá revelação ficou chique demais, muito lindo. No chá, vão ser pouquíssimas pessoas. Eu e Zezé conversamos muito, e é uma comemoração desta etapa que estamos vivendo e queremos pessoas que vivenciaram com a gente tudo isso, que participaram mesmo da nossa vida. Então, demos prioridade para a família", iniciou.

Em seguida, Graciele Lacerda reforçou que todos os familiares receberão o convite para a festa. "A família toda, todo mundo vai ser convidado. Vamos fazer somente para a família e alguns amigos muito próximos. A gente resolveu fazer uma comemoração bem íntima porque é um momento muito especial para a gente, e estou muito feliz. A festa já está praticamente organizada", concluiu a influenciadora.

Vale lembrar que Graciele e Zezé Di Camargo anunciaram publicamente a gestação no início de julho. A novidade foi revelada através de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais de ambos.

Além do caçula que ainda terá o sexo revelado, o cantor sertanejo também é pai de Wanessa Camargo, Igor e Camila, frutos de seu antigo casamento com Zilu Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda relata susto no início da gravidez

A influenciadora digital e jornalista Graciele Lacerda dividiu com os seguidores um grande susto envolvendo o início de sua gravidez. À espera de seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, a famosa contou que teve um sangramento no mesmo dia em que anunciou publicamente a gestação.

Em seus stories no Instagram, Graciele explicou que ficou desesperada quando percebeu a situação. Ela, que está prestes a completar 4 meses de gestação, ainda recordou que ficou bastante angustiada quando decidiu revelar a vinda do primeiro herdeiro ao público; confira mais detalhes!