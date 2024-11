Graciele Lacerda revela como está ficando o quarto de sua filha; veja

Faltando poucos meses para o nascimento de sua filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela como está ficando o quarto de Clara

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou um pouco do quarto de sua filha com o cantor, a bebê Clara, que nascerá em breve. Nesta segunda-feira, 11, a influenciadora digital postou uma foto da parede do cômodo e encantou ao mostrar o estilo do local.

A empresária do ramo da saúde compartilhou que um detalhe foi colocado nas paredes e deu para ver que ela escolheu cores claras e um toque de rosa. As molduras então deram um toque especial para o quarto que até então era usado no triplex em Alphaville, em São Paulo, pelos hóspedes.

"Boiserie instalado já começou a dar um ar de quarto da Clara", postou com carinhas de apaixonada ao ver que o espaço está ficando pronto para a chegada de sua bebê.

Esperando uma menina, nas últimas semanas, Graciele Lacerda impressionou ao surgir com a barriga de fora ao eleger um vestido com recorte no abdômen. Diferente de muitas celebridades, que costumam viajar aos Estados Unidos para garantir o enxoval dos bebês, ela decidiu para focar totalmente nos preparativos em território nacional: "A gente não precisa mais sair do Brasil, e pode fazer um enxoval top, maravilhoso, com produtos de primeira qualidade, no Brasil”, afirmou.

Graciele Lacerda tem esquecimento e quase fica sem luz

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, quase teve sua luz cortada na terça-feira, 05, no triplex onde mora com o sertanejo em Alphaville, em São Paulo. Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora digital explicou o que houve e o susto que tomou com a notícia.

Ocupada em uma reunião, a empresária do ramo da saúde foi pega de surpresa ao avisarem-na que a equipe para cortar a luz estaria embaixo do prédio esperando. Graciele Lacerda então ficou em choque, porque acreditava que havia pago todas as contas, contudo, fez uma descoberta e teve seu primeiro esquecimento grave durante a gravidez. Confira todos os detalhes aqui!

