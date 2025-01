Graciele Lacerda posta novas fotos com a filha Clara e se declara. Veja!

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda postou novas fotos do ensaio fotográfico com a filha Clara, de um mês, e se declarou para a pequena

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 28, a famosa publicou em sua conta no Instagram novas fotos do ensaio fotográfico ao lado da filha Clara, de um mês, fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo.

Nas imagens, Graciele surgiu usando um look verde claro para combinar com a filha, que estava enrolada em um cobertor da mesma cor e com uma tiara de flores.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou. "Há trinta dias minha vida mudou completamente. Meus horários já não são mais meus, e vivo nos intervalos entre uma mamada e outra. E quer saber? Eu amo isso e não trocaria por nada neste mundo. É fácil? Não! Mas é um ato de amor. Você renuncia ao seu querer, às suas vontades, por um bem maior. Filha, eu te amo! Você foi sonhada e desejada por mim e pelo seu pai, e chegou para completar a nossa felicidade", escreveu ela.

Corpo pós parto

Após um mês sem ir à academia, na segunda-feira, 27, a influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu compartilhar uma reflexão sobre o seu corpo após dar à luz Clara, que nasceu no dia 24 de dezembro. Na ocasião, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo ressaltou que não está preocupada em recuperar o corpo que tinha antes da gravidez, mas sim, ela prioriza a sua saúde e o bem-estar da primogênita.

"O registro não é sobre o corpo, mas sim para marcar meu retorno às atividades físicas e, principalmente, para te incentivar. Meu corpo ainda está longe de como era antes afinal, são apenas 30 dias após a cesárea. Mas, neste momento, a forma física não é minha prioridade. O que realmente importa é a saúde da minha filha, perceber que ela não tem cólicas, que está se desenvolvendo bem, e saber que estou cuidando dela da melhor forma possível", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

