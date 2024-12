Graciele Lacerda encanta ao mostrar look do dia de sua filha com Zezé

Já em casa com a filha recém-nascida, Graciele Lacerda encanta ao exibir look que escolheu para Clara; confira o novo clique da bebê

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao compartilhar um novo clique de sua filha recém-nascida, a pequena Clara, que chegou ao mundo no dia do Natal. Já em casa com sua herdeira, a influenciadora digital explodiu o fofurômetro ao exibir o look do dia da menina.

Após revelar o rostinho dela no Fantástico e em fotos tiradas na maternidade, a amada do artista mostrou novamente a garota arrumada. Para a tarde desta segunda-feira, 30, a empresária revelou que escolheu um macacão branco com bordados na manga e na gola.

Dormindo com um laço na cabeça, Clara deu um show de fofura e mostrou toda sua beleza na aparição. "Look do dia", escreveu a mamãe de primeira viagem que está vivendo o sonho da maternidade após sete tentativas de gravidez por tratamento de FIV.

Ainda nesta segunda-feira, 30, Graciele Lacerda compartilhou como anda sua rotina. Logo ao acordar, a influenciadora digital foi tomar café e contou com a companhia da bebê. A famosa então mostrou que está amamentando a neném.

Graciele Lacerda relembrou as tentativas de fertilização in vitro

A bebê Clara foi gerada por meio da fertilização in vitro porque Zezé Di Camargo é vasectomizado e não podia mais ter filhos de forma natural. Porém, a gravidez demorou para acontecer. Ao anunciar o nascimento da filha nas redes sociais, Graciele Lacerda relembrou a dor de tentar engravidar por várias tentativas e não conseguir.

“Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus”, disse ela.

Além disso, ela comemorou o nascimento da filha no Natal. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Clara chegou para iluminar nossas vidas!", disse ela.