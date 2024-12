Zezé Di Camargo exibe o rosto da filha em novas fotos e encanta: 'Princesa'

Dias após o nascimento de Clara no Natal, Zezé Di Camargo exibe o rosto de sua herdeira com Graciele Lacerda e encanta; veja as fotos

Depois de apresentar sua filha no Fantástico deste domingo, 29, o cantor Zezé Di Camargo postou fotos exibindo o rosto de Clara em sua rede social. Com fotos tiradas ainda na maternidade ao lado de Graciele Lacerda, o sertanejo encantou ao exibir sua caçulinha melhor.

Pai pela quarta vez, o famoso surgiu babando pela pequena e falou sobre a sensação de ter uma bebê. Zezé Di Camargo então compartilhou toda sua gratidão ao tê-la em seus braços após sete tentativas para a esposa ficar grávida.

"Essa é a nossa filha! Dizem que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Hoje, vivemos essa verdade. A Clara é um presente em nossas vidas — uma verdadeira princesa, calma e tranquila. A nós, só resta agradecer a Deus por tanto e por tudo. Também agradecemos o carinho do público. É inexplicável tanto amor que estamos recebendo de vocês", escreveu o artista.

É bom lembrar que Clara nasceu no dia 25 de dezembro após brincarem durante a ceia de Natal que a bolsa de Graciele Lacerda havia estourado. Horas depois, a bebê realmente decidiu nascer e veio ao mundo às 4h51 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. Ela nasceu com 2.330 kg.

Leia também:Graciele Lacerda exibe momentos de seu trabalho de parto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda não queria ter filhos?

Após anunciar que estava grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. A influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu. Saiba mais aqui.