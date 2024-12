Zezé Di Camargo apresenta Clara: 'Boca e queixo do pai'

O cantor Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostram o rosto da filha, Clara, no Fantástico. Conheça a bebê recém-nascida

O cantor Zezé Di Camargo e a influenciadora digital Graciele Lacerda estão radiantes com o nascimento da filha, Clara Lacerda Camargo. Na noite deste domingo, 29, eles apresentaram a filha durante uma reportagem no programa Fantástico, da Globo, ao mostrarem o rosto dela pela primeira vez.

Inclusive, o pai coruja acha que a filha caçula se parece com ele. “A boca do pai e o queixo do pai”, disse ele, que também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo.

A bebê nasceu no dia 25 de dezembro por meio do parto cesariana. Ela foi gerada por fertilização in vitro. Isso porque Zezé já era vasectomizado e não podia mais ter filhos por via natural. “Tem muitos homens que são vasectomizados e acham que não podem ter filhos. Mas podem ter. O meu foi por punção, que tira, coloca nos óvulos e depois que vira no embrião coloca na mulher”, disse ele.

Porém, o processo para gerar Clara foi longo. Graciele teve 7 procedimentos para fertilização in vitro e sofreu quatro abortos. Inclusive, ela lembrou da sensação ao perder o primeiro bebê. "Quando eu passei no corredor [da maternidade], só via os nomes dos bebês [nas portas dos quartos]. Eu comecei a chorar. Foi quando caiu a ficha, todo mundo nascendo e eu tirando. Agora eu voltei com ela”, disse ela.

Clara estava prevista para nascer em 4 de janeiro, mas adiantou e veio ao mundo no dia de Natal. "Tudo foi uma preparação, um dedo lá de cima que fez tudo bonitinho. E para terminar ela veio no dia do natal. Quem tem fé, quem acredita em deus sabe do que eu estou falando”, contou a mãe.

Por fim, Zezé refletiu: "Filho é a única coisa que a gente ama acima de nós mesmo. Filho é o coração fora do corpo”.

Veja as primeiras imagens do rosto de Clara:

