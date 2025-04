Gracyanne Barbosa faz procedimento íntimo. Veja as fotos de antes e depois

Após participar do BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa realiza procedimento estético para turbinar uma área íntima do seu corpo. Saiba o que é e como é feito

A musa fitness Gracyanne Barbosa aderiu a um novo procedimento estético íntimo. Depois de participar do BBB 25, da Globo, ela fez uma técnica diferente para ressaltar o volume dos mamilos.

A beldade aderiu ao chamado Nipple Filler , que é o preenchimento dos mamilos. De acordo com Dra. Dayana Hasten, o preenchimento é feito para as pessoas que não tem projeção do mamilo. “Considerado uma região muito sensual da mulher, quando é preenchido muito sutilmente, dá uma valorizada no seio, obviamente que sem exageros e com muita naturalidade”, disse a doutora.

A técnica é ganhou repercussão nos Estados Unidos depois que foi feita por Kim Kardashian, que até lançou uma blusa com a protuberância na intimidade das mulheres.

Além deste procedimento, Gracyanne também realizou outras técnicas para ressaltar sua beleza, toxina botulínica (botox), MPT, bioestimulador de colágeno e exossomas para tratar a pele e a flacidez.

Veja as fotos de antes e depois:

Gracyanne Barbosa mostra antes e depois do Nipple Filler - Foto: Acervo Pessoal

Gracyanne Barbosa fez novos procedimentos estéticos - Foto: Acervo Pessoal

Gracyanne confessa dificuldade para treinar pós-BBB

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surgiu treinando na academia em um vídeo compartilhado em suas redes sociais e fez um desabafo. Isso porque, após sair do BBB 25, a influencer segue tendo dificuldades para retomar a carga de treinos que tinha antes de entrar no reality show da TV Globo.

“Está pesado. Eu estou sofrendo real para voltar”, escreveu ela em um vídeo em que aparece sendo auxiliada pelo seu personal trainer na academia. A ex-BBB deixou o programa no dia 18 de março, com 51,3% dos votos do público.

Leia também: BBB 25: Daniele Hypolito se decepciona com falas de Gracyanne Barbosa: 'Aproveitando'