Saory Cardoso comentou em foto de Marcello Novaes com professora de yoga

Após Marcello Novaes anunciar término de namoro, Saory Cardoso comentou em foto do ator com professora de yoga; veja o que ela disse

A ex-namorada de Marcello Novaes, de 62 anos, a influencer Saory Cardoso, de 29, teria deixado um comentário na foto do ator com sua professora de yoga, Sue Môura. Nesta quarta-feira, 16, a profissional postou o clique com o artista e ele recebeu vários elogios.

Em um deles, a profissional em Educação Física respondeu uma internauta dizendo que o famoso continua lindo e a influenciadora digital reagiu. "Po***! Que gato", escreveu uma mulher. Sue então respondeu: "Continua lindo, né menina". Ao ver o comentários, Saory falou: "O profissional hein". O print dos comentários foi publicado pelo perfil Segue a Cami.

A loira deixou suas palavras horas depois de Marcello Novaes revelar não estar mais namorando com ela. A influencer escreveu em seus stories que o ator teria terminado por telefone e por conta de um preenchimento que realizou nos glúteos.

É bom lembrar que o ator e a criadora de conteúdo assumiram o romance ao público em 2023. Marcello não costumava compartilhar a vida amorosa. Ele já viveu um casamento sob os holofotes com a atriz Letícia Spiller, com quem tem um filho, o protagonista da novela das seis, Garota do Momento, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também tem Diogo Novaes, de 30 anos, da relação com Sheyla Beta.

A ex-namorada de Marcello Novaes, de 62 anos, a influencer Saory Cardoso, de 29, contou em um comentário na página Segue a Cami, no Instagram, que recebia críticas do até então parceiro. No texto, a modelo escreveu algumas coisas que ele teria dito para ela.

Após a moça dizer que o artista terminou com ela por telefone por conta de um preenchimento que fez nos glúteos, Saory Cardoso alegou que Marcello Novaes não aprovava sua aparência, criticando o tamanho de seu cabelo, sua prótese de silicone e até unhas feitas. Saiba mais aqui!