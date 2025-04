Quando Odete Roitman aparece em Vale Tudo? Saiba o capítulo

Saiba quando Odete Roitman aparecerá em Vale Tudo; personagem despreza o Brasil e retornará ao país em capítulo em data importante para a Globo

Após dias da estreia do remake de Vale Tudo, muita gente se pergunta quando Odete Roitman (Débora Bloch) aparecerá na trama. A vilã da novela icônica tem data marcada para aparecer e não será em qualquer dia, pelo contrário, o dia escolhido pela Globo tem significado pela emissora.

Segundo informações divulgadas pela Globo, a personagem surgirá no capítulo 24, no dia 26 de abril , coincidindo com as comemorações de 60 anos da empresa. Isso será em um sábado e se o roteiro da primeira versão for seguido, Odete aparecerá primeiro em uma ligação para Celina (Malu Galli).

Morando no exterior, ela fará uma lista de exigências ao pedir que a irmã faça para ela uma reserva em um hotel. O pedido será feito porque ela estará viajando com um namorado e não gostará de ficar com ele na casa da família

“Você reserva para mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí. De preferência, um que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente. E pede um desconto, eles dão!”, disse a megera em sua primeira aparição na novela original.

Cenas depois, ao reencontrar a família, a bilionária tem uma grande surpresa ao encontrar Heleninha (Paolla Oliveira) bêbada. A personagem, que tem problema com álcool, acabará se embebedando ao saber do retorno da mãe. Com sua volta, Odete causará vários males e se juntará à Maria de Fátima (Bella Campos).

Fátima arma para acabar com namoro de Solange e Afonso

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) não vai sossegar até conseguir acabar com o namoro de Solange (Alice Wegamann) e de Afonso (Humberto Carrão). Após inúmeras tentativas de chamar a atenção do bilionário, a vilã resolverá jogar mais sujo.

Com a ajuda de César (Cauã Reymond), ela vai armar contra a "amiga", com quem divide moradia. Na cena prevista para o dia 24, a moça, que deseja ser rica a qualquer custo, contratará um hacker para acessar o computador da publicitária e roubar um trabalho dela para ela não conseguir viajar com o namorado. Saiba mais aqui!