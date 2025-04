Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio celebram 1 ano da filha: 'Que grande surto''

A filha da atriz Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio, Pilar, está completando um ano de vida nesta quinta-feira, 17

A filha da atriz Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio, Pilar, está completando um ano de vida nesta quinta-feira, 17. Para celebrar a data especial, os papais usaram as redes sociais para compartilhar reflexões.

Em seu perfil, Fernanda escreveu: "Não estou dando conta... só penso nisso... meu feed só tem ela... só vejo foto dela... vídeo dela". E ela acrescentou: "Que loucura louca! Que grande surto! Que grande vitória! Que grande momento! Aff, vou explodir".

Já o empresário declarou: "Nossa, já se passou 1 ano desde que você nasceu, filha! Um ano desde que minha vida mudou completamente, pra melhor é claro. Foram tantas transformações, tantas emoções, tantos aprendizados que nunca imaginei viver tudo isso em apenas 1 ano… e que olhando pra você consigo ver como o tempo voou!".

E o empresário continuou: "Cada segundo com você é como se eu quisesse que o tempo parasse, como se nada nem nenhum problema existisse. O único lugar e momento que eu consigo desligar de todo o resto e ao seu lado! Queria te agradecer, por ser essa menina tão gente boa, sorridente e que ilumina minha vida de uma forma que é como se eu pudesse dizer que eu não conhecia o amor de verdade antes de te conhecer!!".

Victor também agradeceu a ex-noiva. "Queria agradecer também minha parceira nessa corrida da vida e sócia no maior projeto da minha vida, que é a Neza, que me ajudou muito em toda essa transformação maluca que é ser pai! Obrigado Fernanda Paes Leme por ser essa parceira e mãe maravilhosa e que me faz ter certeza que escolhi a melhor mãe do mundo pra minha, quer dizer, nossa NEZA!", finalizou.

Leia também: Fernanda Paes Leme mostra qual foi a 1ª palavra da filha: 'Emocionada'

Veja as publicações:

Fernanda Paes Leme celebra aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram