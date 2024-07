Graciele Lacerda choca com tamanho de sua barriga na 16ª semana de gestação

Grávida de 16 semanas, noiva de Zezé Graciele, Graciele Lacerda, choca ao mostrar como já está sua barriga no início da gestação

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar como está a sua barriga em mais uma semana de sua primeira gestação. Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital contou que completou 16 semanas e mais uma vez chocou com o tamanho de seu abdômen.

Esperando seu primeiro bebê com o sertanejo, a empresária do ramo da saúde surpreedeu ao exibir o volume que o feto já está. De look fitness e pronta para se exercitar, a eleita do artista mostrou como a barriga está crescendo bastante.

Além da região, Graciele Lacerda mais uma vez comentou que precisou comprar a parte de cima tamanho G, já que seu manequim está alterado por conta do aumento das medidas, principalmente, dos seios.

É bom lembrar que a famosa já explicou que não está grávida de gêmeos e provou exibindo imagens do ultrassom. Apesar de ter feito tratamento e fertilização para engravidar, a influenciadora optou por colocar somente um embrião e deixou dois guardados. O médico por enquanto é o único que sabe o sexo do bebê.

Zezé Di Camargo conta reação dos filhos à gravidez de Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo falou nesta sexta-feira, 26, que seu ritmo de trabalho não deve diminuir agora que descobriu que será pai novamente.O sertanejo espera um novo bebê, seu primeiro filho com Graciele Lacerda. Ele já tem três filhos, Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, todos do seu antigo casamento com Zilu Godoi.

E o cantor surpreendeu ao dividir a reação dos filhos mais velhos, que falaram que agora ele precisa aumentar sua fortuna. "A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio, porque na hora que você for a briga não vai ser tão grande'", contou o artista com tom de brincadeira à rádio Verdinha. Leia mais aqui.