Zezé Di Camargo se derrete em novos cliques com a filha: 'Minha renovação'

Zezé DiCamargo explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 7, ao compartilhar novas fotos com sua filha caçula, Clara, de dois meses, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda.

Nas fotos postadas pelo cantor sertanejo, a menina aparece deitada em cima de uma sanfona, usando um look todo branco e uma tiara de laço no cabelo. No primeiro clique, o papai aparece todo sorridente, enquanto olha a bebê. Já no segundo, ele aparece com os olhos fechados, encostado no instrumento musical.

Ao dividir o momento encantador, Zezé se derreteu: "O motivo do meu começo na música (sanfona) e o motivo da minha renovação como pai (Clara )!!", escreveu o artista na legenda da publicação, encantando os internautas. "Fotos apaixonantes", disse uma seguidora. "Família linda! Pai, filha e mãe também. Deus abençoe sempre", falou outra. "Tão lindos. Vocês são a nossa alegria", comentou uma fã.

Recentemente, o marido de Graciele Lacerda encheu as redes sociais ao compartilhar fotos de Clara toda sorridente. "Agenda cancelada hoje, depois desses sorrisos. Coração do papai não aguentou", disse o papai no post.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda desabafa após ver a filha tomar vacina

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais para contar aos seguidores como foi a sensação de ver a pequena Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, tomar mais uma vacina. Ao compartilhar o vídeo da pequena tomando a injeção, ela confessou:

"Achei que seria mais forte. Chorei junto! O mô sumiu e só apareceu no final". Mais tarde, após acalmar a pequena, ela deu mais detalhes do momento. "Agora que a Clara acalmou e está mais tranquila, vou falar uma coisa para vocês. Estou com a cara inchada de chorar. Eu estava vendo o vídeo e chorei de novo. A gente sofre, mas é necessário. Eu achava que ia ser forte. O Zezé me deixou sozinha. Não quis ficar, não. Só apareceu no final. E eu achei que ia aguentar firme". Saiba mais!

