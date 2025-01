Gilberto Gil encanta ao compartilhar primeira foto com a bisneta recém-nascida

Que fofura! O cantor Gilberto Gil conheceu Aurora, sua segunda bisneta, que nasceu em Salvador, na Bahia, há pouco menos de um mês

A equipe de Gilberto Gil encantou os fãs do cantor na segunda-feira, 6, ao compartilhar nas redes sociais o primeiro encontro do artista com a bisneta caçula, Aurora. A bebê recém-nascida é filha de Lucas Gil, neto do veterano, e chegou ao mundo há pouco menos de um mês, no dia 17 dezembro de 2024.

Esbanjando alegria, o cantor posou com a pequena nos braços ao lado da esposa, Flora Gil, e de demais familiares. As imagens do momento especial em que Gilberto Gil conheceu a bisneta a foram publicadas em seu perfil oficial no Instagram.

"Domingo mais que especial em Salvador. O biso Gil conheceu a segunda bisneta: Aurora chegou, filha de Lucas Gil e neta de Marília Gil! Que sua jornada seja repleta de amor, luz e felicidade, pequena Aurora", escreveu a equipe do artista na legenda da postagem.

No dia 18 de dezembro, Preta Gil, uma das filhas de Gilberto, usou as redes sociais para celebrar a chegada da bebê na família. "Sou tia avó! Que felicidade, bem-vinda meu amor. Aurora, você já é muito amada por toda família! Mamãe, papai e vovó sejam muito felizes", declarou a cantora.

Vale lembrar que Gilberto Gil também é bisavô de Sol de Maria, neta de Preta e filha de Francisco Gil - herdeiro único da cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Como está Preta Gil? Cantora publica nova foto após cirurgia

A cantora Preta Gil Preta Gil fez uma nova aparição nas redes sociais nesta terça-feira, 7, após mais de duas semanas internada em um hospital de São Paulo, onde está desde a cirurgia de remoção de tumores realizada no final do ano passado.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a artista compartilhou uma nova selfie e desejou bom dia aos seus seguidores. Ela ainda adicionou pontos de exclamação e um emoji de sol; confira detalhes!

Leia também: Preta Gil atualiza seu estado de saúde: 'Um dia de cada vez'