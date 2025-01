Preta Gil atualiza seu estado de saúde: 'Um dia de cada vez'

Preta Gil compartilhou algumas fotos em que aparece no hospital e atualizou o seu estado de saúde após uma cirurgia de grande porte

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 6, a cantora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece no hospital e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

"Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu estou de volta", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Preta Gil passou por uma cirurgia de 21 horas no dia 19 de dezembro de 2024 para remover tumores dos linfonodos, ureter e peritônio. A artista foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023 e neste ano os tumores retornaram com metástase.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Homenagem

Na sexta-feira, 3, a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil completou 37 anos. Sua irmã, a cantora Preta Gil, usou as redes sociais para prestar uma homenagem. No feed do Instagram, publicou várias fotos ao lado da aniversariante.

"Aí Bela, eu te amo tanto. Minha eterna bebê, minha boneca. Você me inspira a ser melhor, sempre com a verdade e com o amor. Um amor que só a gente sabe, nossa família, nossos filhos, nossa base de tudo. A construção desse amor me emociona", disse ela.

"O nosso lema é fazer o outro sorrir na alegria e na tristeza. Você me dá esperança na vida e merece só coisas boas. Obrigada por nunca largar minha mão, minha irmã. Te amo infinito, feliz aniversário", complementou a artista.

O cantor Gilberto Gil também fez questão de homenagear a filha. "Essa fofura das fotos, a segunda filha do casal Gil Flora Gil, é a fã número um da música 'Cores Vivas' e prepara os melhores pratos de comida saudável, faz anos hoje. Viva a baiana capricorniana, que não cansa de nos inspirar", escreveu na legenda da publicação.

