Gêmeas siamesas ligadas pelo tórax e abdômen morrem aos 10 meses

As gêmeas siamesas Lara e Larissa Cardoso, que nasceram unidas pelo tórax, abdômen e genitália, morreram na manhã desta sexta-feira, 23. As meninas nasceram em outubro de 2023, em Goiânia, e saíram do hospital pela primeira vez em 7 de agosto.

A informação foi compartilhada pela família nas redes sociais. "Hoje partiram as nossas princesas. Só queremos agradecer a todos que desejaram o bem e muitas orações", escreveram.

Segundo o médico Zacarias Calil, que acompanhou as gêmeas, o caso das gêmeas era complexo devido a má formação dos órgãos e, além disso, um problema cardíaco de Larissa, que afetava a irmã. E isso agravou o quadro de saúde das meninas, que morreram por falência múltipla de órgãos, conforme noticiou o portal g1.

Ainda segundo o especialista, a má formação impediu a realização da cirurgia para separação das meninas, que também não tinham peso. “Elas nunca estiveram 100% para a gente pensar na cirurgia de separação. Não tinham peso ou pele suficientes, se alimentavam por sonda e viviam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Eu sempre conversava com a família sobre isso, que poderíamos fazer, mas elas não melhoravam”, detalhou.

A famíllia de Lara e Larissa é natural de Parauapebas, no Pará. A mãe das bebês, Kátia Cardoso, relatou ao g1 que se mudou para Goiânia no final da gestação, buscando atendimento especializado para gêmeos siameses.

O parto durou cerca de 1h30 e contou com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Após o nascimento, só deixaram o hospital pela primeira vez no último dia 7 de agosto. Contudo, voltaram em 24h após uma febre alta. “Não foi tarefa fácil, mas a equipe nunca desistiu. Sempre acreditando na vida, mesmo diante das mínimas chances de sobrevivência. Parabéns aos guerreiros e heróis do hospital”, lamentou o médico.

