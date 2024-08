Amanda Batista, rainha do circuito de rodeio CWC deste ano, faleceu aos 24 anos. E o primo dela, Alan Gonçalves, lamentou a perda

Amanda Batista, rainha do circuito de rodeio CWC deste ano, faleceu aos 24 anos após dois meses de internação devido a uma parada cardíaca. A jovem chegou a ser transferida para um hospital em Rio Verde, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

A família de Amanda forneceu as informações ao portal g1. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas, de acordo com a família, há indícios de uma falência múltipla dos órgãos, já que a jovem estava em uma espécie de coma induzido.

O primo dela, Alan Gonçalves, informou ao g1 que Amanda foi admitida em um hospital de Iporá, no oeste goiano, no dia 21 de junho, após sofrer uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas precisaram transferi-la urgentemente para um hospital em Rio Verde, já que ela havia ficado 40 minutos sem oxigenação no cérebro.

“A morte da Amanda foi um baque para todos nós. Foi muito inesperado e fragilizou demais a família. A mãe, a tia, as primas estão inconsoláveis, desoladas. Mas estamos juntos em oração para poder suportar essa dificuldade”, lamentou Alan.

Quem era Amanda Batista?

Segundo ele, Amanda era uma jovem “cheia de vida, sonhos e princípios”. “Ela era uma menina de muita personalidade, muito social, gostava muito das pessoas, tinha muitas amizades, muita gente conhecia ela aqui na cidade. Era devota dos três reis santos, os três reis magos, e ela participava todo ano da folia de reis do Cruzeirinho”, recordou.

Ela amava música sertanejo e, segundo Alan, estava em todos os eventos. Amanda se tornou rainha do circuito de rodeio CWC, em Nova Crixás, em abril deste ano. E em seu perfil nas redes sociais costumava compartilhar fotos com a faixa de rainha.