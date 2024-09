Gabi Luthai abre o jogo sobre desejo de ter mais filhos

Gabi Luthai respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre a vontade de ter mais filhos. Ela já é mãe de Pietro, de quatro meses

Nesta quarta-feira, 4, Gabi Luthai aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e foi questionada se pretende ter mais filhos. Casada com Téo Teló, ela é mãe de Pietro, de quatro meses.

A famosa admitiu que pensa em dar um irmãozinho para o primogênito. "Sim! Bora, Téo Teló? PS: Ele me fez prometer que na próxima gestação eu vou ficar calminha. Como se eu controlasse isso", brincou ela.

Na gravidez de Pietro, Gabi chegou a desabafar sobre o diagnóstico de depressão. "Cada um vai lidar de uma forma, mas o que acontece comigo: muita angústia, quero me isolar de todo mundo, choro, me sinto culpada, uma pessoa péssima, como se não quisesse existir - e tudo isso carregando um bebê. A sensação de culpa por estar sentindo tudo isso carregando um bebê piora muito mais as coisas", disse ela, na ocasião.

Escolha de não ter babá

Recentemente, Gabi Luthai respondeu perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Entre as dúvidas, a cantora explicou por que decidiu cuidar do filho, Pietro, sem a ajuda de uma babá. Inclusive, ela ressaltou que essa foi uma escolha feita em conjunto com o marido, o empresário Teo Teló, que é irmão do cantor sertanejo Michel Teló.

Nos stories do Instagram, Gabi abriu uma caixinha de perguntas e, entre as questões, foi perguntada por uma seguidora sobre sua decisão na criação de Pietro: "Você tem babá? Tenho um bebê e estou pensando em ter, mas medo do julgamento", disse. Em resposta, a cantora e influenciadora contou que optou por dispensar a ajuda no momento.

"Não temos babá por uma escolha nossa. A gente se divide, Téo e eu. Confesso para vocês que não é nada fácil, mas foi uma escolha do casal. Acho que você deve pensar o seguinte: o que é melhor para sua vida? Não liga para o julgamento, me poupe! As pessoas querem julgar demais, mas no fim das contas, ninguém vai viver suas dores", contou.