Fofura! Bruna Biancardi registra Mavie andando em mini carro de luxo

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou seu perfil no Instagram neste sábado, 21, para compartilhar um vídeo fofo de sua filha Mavie, que é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. No registro publicado nos stories, ela mostrou a pequena em um mini carro de luxo.

Nas imagens, a pequena aparece andando em um mini veículo semelhante a um Jipe Rubicon, e os cachorros da influenciadora também curtiram o momento. Veja como foi:

Bruna Biancardi chega ao Brasil

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Mavie voltaram ao Brasil após passar uma temporada na Arábia para acompanhar o jogador Neymar Jr. Na última terça-feira, 17, a influenciadora mostrou que fez uma surpresa para sua família. Isso porque ela desembarcou no país sem avisar e escondeu dos pais que estava retornando. Para isso, contou com a ajuda da irmã, Bianca Biancardi.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostrou o momento em que apareceu na mansão em que moram Edson e Telma. "Viemos de surpresa passar uns dias aqui no Brasil! Minha irmã sabia e me ajudou na missão. Muita saudade dos meus filhos", disse ela que foi recepcionada pelos pets da família. Ela também contou aos pais que planejou a surpresa. "Olha quem tá aqui! Que saudade! Vem cá, meu amor! A gente veio fazer uma surpresa", detalhou.

Já nesta quinta-feira, 19, Bruna Biancardi aproveitou um passeio especial ao lado da filha, a pequena Mavie. Em outro momento, ela também revelou que contratou uma especialista em sono para sua filha, Mavie. Após o primeiro dia de consultoria, a influenciadora digital explicou o motivo pelo qual decidiu “pedir socorro” e compartilhou como foi a noite da bebê.