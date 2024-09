Bruna Biancardi contrata especialista em sono para cuidar de Mavie: ‘Pedi socorro’

Bruna Biancardi revela que “pediu socorro” e contratou uma especialista em sono para ajudar a cuidar de sua filha com Neymar Jr, Mavie

Nesta sexta-feira, 20, Bruna Biancardi usou as redes sociais para revelar que contratou uma especialista em sono para sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Após o primeiro dia de consultoria, a influenciadora digital explicou o motivo pelo qual decidiu “pedir socorro” e compartilhou como foi a noite da bebê.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna apareceu logo pela manhã e contou que a herdeira passou a última noite com a consultora de sono infantil: “Gente, uma mãe feliz, não quer guerra com ninguém, tá? Hoje eu estava esperando ver como seria a primeira noite para contar para vocês”, a influenciadora iniciou seu relato.

“Hoje foi a primeira noite que a Maviezinha dormiu no quartinho dela. Sim, com quase um ano, mas estou fazendo essas mudanças. Eu pedi socorro para a Lorena. Ela dá essa consultoria, ela tem cursos falando sobre o sono de bebê”, disse a influenciadora digital, que preferiu um acompanhamento próximo e contratou a consultora para ficar em sua casa.

“Ela chegou ontem, foi a primeira noite só, não quero tirar conclusões precipitadas ainda, mas foi uma noite boa. Ela que ficou com a Mavie no quarto. Não dormi, fiquei na cama o tempo todo para ver como seria a noite, mas deixei ela lá, lidando com a Mavie”, Bruna detalhou a experiência positiva na primeira noite com a herdeira.

“Foi ótimo, ela mamou só uma vez e normalmente sei lá, ela dorme comigo e ela mama normalmente umas seis vezes a noite, juro. Não estava mais dando, porque ela não dorme bem e eu também não. E ela com um aninho já, não tem essa necessidade, bebê não sente fome assim de madrugada. Não era por fome, era por apego”, contou.

Bruna Biancardi contrata especialista em sono para cuidar de Mavie - Reprodução/Instagram

Por fim, Bruna explicou que seu objetivo é realizar um “desmame noturno”, para que a pequena não acorde tantas vezes durante a noite para mamar. Ela também destacou que a consultora ficará com ela nos próximos dias e a atualizará conforme o sono da pequena for melhorando. Vale lembrar que Mavie está prestes a completar um aninho.

