Fiorella Mattheis detalha desafios em meio a adaptação do filho na escola

Discreta sobre sua vida pessoal, Fiorella Mattheis revela que o filho mais velho está em adaptação na escolinha e compartilha desafios

Nesta sexta-feira, 20, Fiorella Mattheis compartilhou que seu filho mais velho, Roberto Júnior, fruto do relacionamento com o herdeiro do Grupo Globo, Roberto Marinho, está em adaptação na escola. Em suas redes sociais, a modelo refletiu sobre os desafios de conciliar a nova etapa com a chegada do filho caçula e seu trabalho como empresária.

Discreta como sempre, Fiorella compartilhou uma selfie na escolinha do herdeiro, sem mostrar muitos detalhes do local e sem exibir o filho, que nunca teve o rosto revelado pelos pais. Na legenda, ela aproveitou para mandar um ‘salve’ para as mães e empresárias que também estão se desdobrando para dar conta da rotina.

“Adaptando RMM (Roberto Mattheis Marinho) na escolinha, entre mamadas do José e reuniões da gringa. Um salve para todAs CEO's”, Fiorella escreveu e revelou os desafios em meio a maternidade e o empreendedorismo. Vale lembrar que atualmente, ela deixou as passarelas e as telinhas de lado e se dedica ao seu brechó de luxo.

Fiorella Mattheis fala sobre adaptação do filho na escola - Reprodução/Instagram

Vale destacar também que Fiorella e Roberto são pais de dois meninos, o primogênito Roberto Júnior, que nasceu no início de 2023, e o herdeiro caçula José Roberto, que chegou ao mundo em 19 de agosto de 2024. A informação foi confirmada à Glamour Brasil pela mãe da artista, Sandra Mattheis: "Nasceu e mamãe e neném estão super bem", disse.

Fiorella Mattheis faz procedimento estético:

No início do mês, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para compartilhar que está se cuidando ainda mais após o nascimento do segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo. A empresária e atriz contou que decidiu passar por um procedimento estético e explicou o motivo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella explicou que quando não está amamentando o recém-nascido, aproveita para dar um pulinho na clínica de sua dermatologista: “Se eu não tô (emoji de leite e de vaquinha), eu tô na Clarissa Rittes cuidando de mim”, escreveu a empresária, que revelou o procedimento eleito na sequência.