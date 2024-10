Filho de Virginia e Zé Felipe completa um mês e dá show de fofura em banho

Completando seu primeiro mês de vida, filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, encanta ao surgir tomando banho; veja

O filho de Virginia e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, está completando seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 08, e encantou ao ser gravado pela mãe em seu banho matinal. Acordado, o bebê esbanjou fofura ao aparecer ainda com preguiça.

Enquanto estava deitado na banheira, a influenciadora digital gravou o herdeiro caçula e o menino encantou ao reagir. Bem quietinho, José Leonardo não chorou e mostrou que está crescendo, ficando ainda mais gordinho.

"Tomando seu bom e belo banho", escreveu a empresária ao registrar o momento fofíssimo do filho exibindo suas dobrinhas e bracinho forte no local.

Ainda nos últios dias, Virginia Fonseca encantou ao mostrar as "carinhas" que José Leonardo faz ao acordar e ao interagir com Zé Felipe. É bom lembrar que a famosa fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para a chegada do menino.

Após um mês do nascimento do terceiro herdeiro, a apresentadora do SBT vem impressionando ao exibir a recuperação de sua barriga. Desde que deu à luz, ela começou uma dieta, procedimentos estéticos e nos últimos dias foi liberada para fazer atividade física.

Padrinho de José Leonardo reage ao saber detalhe de casal de Virginia e Zé Felipe

Quem acompanha a vida da família de Virginia Fonseca e Zé Felipe na rede social sabe que Hebert Gomes, amigo de longa data e assesor da influenciadora digital, mora com eles há tempos e ganhou até uma das suítes na mansão deles em Goiânia. Padrinho de José Leonardo, ele sempre aparece ao lado da empresária e na última quinta-feira, 03, compartilhou uma reação.

Após ouvir uma revelação da apresentadora no Sabadou sobre sua intimidade com o filho do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha, Hebert Gomes postou que nunca mais foi o mesmo. Isso porque, ele lembrou que Virginia contou que arranja tempo para namorar com Zé Felipe depois de falar seu famoso "fomos" nos stories antes de dormir. Saiba mais aqui.