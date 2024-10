Virginia recebe liberação médica para fazer atividade: 'Ficar bem'

Quase um mês após o nascimento de José Leonardo, Virginia recebe liberação de sua médica para fazer atividade e explica o que aconteceu; veja

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou nesta quinta-feira, 03, que foi liberada por sua médica para voltar a fazer alguns exercícios. Contente por poder voltar com suas atividades físicas na academia de sua mansão, a empresária compartilhou um momento andando na esteira.

Após passar na consulta com a ginecologista e até colocar um implante hormonal para não engravidar, a famosa contou que ainda fez um ultrassom para ver como está a cicatriz de sua terceira cesariana.

"Minha médica me liberou fazer 30 minutinhos, ontem fizemos ultrassom, vimos a cicatriz, tá tudo certinho graças a deus e ela me liberou! Até porque tô muito ansiosa, com muita dor de cabeça e exercícios me ajudam a ficar bem! Tô feliz", postou a novidade em sua rotina após algum tempo de repouso.

Ainda na noite desta quarta-feira, 02, após colocar o método contraceptivo para evitar mais gestações, a influenciadora fez uma surpresa para Zé Felipe e chocou o amado com seu look para dormir.

Vale lembrar que além de massagens para recuperar sua barriga, a famosa está fazendo outros procedimentos em uma clínica para combater a flacidez do corpo. Ela também está com uma dieta equilibrada e apostando em alimentos saudáveis e agora retomará os exercícios.

