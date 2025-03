Filho de Sthefany Brito rouba a cena ao surgir fantasiado em seu mesversário

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da comemoração do sexto mês do filho, Vicenzo

Sthefany Britto explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 27, ao compartilhar fotos da comemoração do mesversário do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Para comemorar o sexto mês, o menino ganhou uma festa com o tema Batman, e a atriz encantou ao mostrar o herdeiro fantasiado como o super-herói. O filho mais velho da famosa, Antonio Enrico, de quatro anos, curtiu o evento usando um look todo preto e a máscara do personagem.

Ao compartilhar os cliques encantadores com os fãs, Sthefany se derreteu. "E o Batman passou aqui em casa esse fim de semana pra comemorar 6 meses do nosso Tutu, do nosso bebê feliz e animado!!! Que benção esse neném nas nossas vidas!!!", celebrou a mamãe na legenda da publicação.

Ela também falou sobre como a chegada de Vicenzo deixou a família mais feliz. "Há 6 meses nossa família é muito mais feliz com ele! Foto embaçada que representa bem esse mini Batman que não para quieto e tá sempre sorrindo!", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito comenta sobre amamentação

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de seis meses.

Recentemente, a atriz contou que ainda amamenta o filho caçula, mas que esse momento pode chegar ao fim em breve, já que o bebê rejeita o peito algumas vezes. "Sobre a nossa amamentação: Tem dias que ele não quer o meu peito. Ontem não mamou e hoje sim. E assim vamos. Enquanto eu tiver leite e ele quiser vamos seguindo", disse ela.

Leia também:Sthefany Brito desabafa sobre maternidade: 'Coração apertado'