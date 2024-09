Nova chance! Luva de Pedreiro reata namoro com Távila Gomes

Luva de Pedreiro reata namoro com a mãe de seu filho, Távila Gomes, que expôs traição após término conturbado com o influenciador

Na última quarta-feira, 04, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu ao publicar uma foto em suas redes sociais com Távila Gomes. Sete meses após o nascimento de seu filho e o término conturbado com a influenciadora, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.

Em seu perfil no Instagram, Luva de Pedreiro chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique posando ao lado da, até então, ex-namorada. Além de dividir o registro com a influenciadora, ele também adicionou um emoji de coração na legenda, o que reforçou as suspeitas de uma reconciliação entre eles.

Após a repercussão do clique, a assessoria do influenciador digital se manifestou e confirmou a segunda chance, além de detalhar a nova fase no namoro de Luva e Távila: “Já faz um tempinho. Eles estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba. Está tudo bem, graças a Deus”, um membro da equipe do jogador de futebol declarou ao Gshow.

Vale lembrar que Távila e Luva colocaram um ponto final no relacionamento pouco antes do nascimento do primeiro filho juntos, que foi nomeado como Davi Cristiano Ronaldo. Apesar do término, eles mantiveram o contato em prol do pequeno e fizeram algumas aparições juntos durante as festinhas de mesversário do herdeiro.

No entanto, Távila contou que o rompimento não foi amigável e que ela foi traída pelo influenciador no passado: “Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás”, ela desabafou em suas redes sociais.

"Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos”, Távila afirmou ao anunciar o término.

Luva de Pedreiro causou ao anunciar que seria pai pela segunda vez:

Em maio deste ano, Luva de Pedreiro surpreendeu ao anunciar que seria pai pela segunda vez, dois meses após a chegada do primeiro filho, fruto do antigo relacionamento com Távila Gomes. Durante uma live, ele causou ao revelar que o segundo herdeiro, Messi, estava vindo. Mas ao que tudo indica, a revelação não passou de uma brincadeira.