Filhas de Zezé Di Camargo se derretem com ensaio newborn da irmã caçula, Clara

Filhas mais velhas de Zezé Di Camargo, Camilla e Wanessa Camargo reagiram ao ensaio newborn da pequena Clara, herdeira caçula do cantor

Alerta fofura! A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores na noite de domingo, 19, ao compartilhar em suas redes sociais as fotos oficiais do ensaio newborn de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do artista sertanejo publicou uma sequência de registros fofíssimos da pequena, que nasceu no dia 25 de dezembro de 2024, vestindo um roupão e toalha na cabeça, como se estivesse em um spa. Clara também aparece com outros looks e poses diferentes.

"O objetivo era escolher duas ou três fotos da Clara para postar para vocês, mas foi impossível decidir!", declarou Graciele Lacerda na legenda. Além da mamãe coruja, as irmãs mais velhas da bebê também se derreteram de amores com os cliques.

Nos comentários da publicação, as herdeiras de Zezé Di Camargo reagiram ao ensaio da caçula da família. "Ai, socorro", escreveu a atriz Camilla Camargo. "Ai meu Deus", disparou a cantora Wanessa Camargo, acrescentando emojis apaixonados na declaração.

A atriz Luciele Camargo, irmã de Zezé, também deixou uma mensagem carinhosa para a sobrinha nos comentários da postagem de Graciele. "Essa boquinha dos Camargos", derreteu-se a tia de Clara.

Quem também reagiu ao ensaio da recém-nascida foi o ator Dado Dolabella, namorado de Wanessa: "Ah meu Deus! Que linda! Essas fotos tão demais!", declarou o artista.

Graciele Lacerda fala de superação ao relembrar tentativas de engravidar

Antes do nascimento da pequena Clara, que veio ao mundo no dia 25 de dezembro, a influenciadora digital Graciele Lacerda passou por algumas tentativas de engravidar, mas que não acabaram vingando. Nos stories do Instagram, ao aconselhar uma seguidora, a esposa do cantor Zezé Di Camargo relembrou os momentos de superação que enfrentou durante as tentativas de engravidar.

"O que eu posso te falar é: fique calma, mantenha sua fé. Pede muito a Deus sabedoria, para te fortalecer e acredite sempre. Não desista, jamais desista! Isso foi uma coisa que eu fiz, eu não desisti. Toda vez que não dava certo, eu chorava, meu médico falava comigo, eu chorava, chorava. No outro dia eu acordava, ligava para ele e falava: bora? Bora para próxima! Ele não acreditava quando eu falava isso", contou. Veja o desabafo completo!

