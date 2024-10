Filha de Xande de Pilares rouba a cena em cliques de mesversário: 'Tão fofa'

O cantor Xande de Pilares e a mulher, Thay Pereira, realizaram um ensaio fotográfico encantador para comemorar o sexto mês da filha

Alerta fofura! O cantor Xande de Pilares e sua namorada, Thay Pereira, conhecida na internet como Mikimbeth, explodiram o fofurômetro das redes sociais com um novo ensaio fotográfico da filha, Estrela. A menina completou seis meses de vida e os papais entraram no clima Dia das Crianças para comemorar a data especial.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Estrela aparece usando um vestido todo colorido e com presilhas de laço no cabelo, enquanto Xande e Thay também se fantasiaram como crianças. O cenário para as fotos também contou com muitas cores, brinquedos e doces.

Ao compartilhar as fotos do ensaio fotográfico, a mamãe se derreteu. "6 meses da nossa criança , papai e mamãe entra no seu mundo para te fazer feliz. Papai do céu te abençoe. Salve as crianças", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o post. "Tão fofa", disse uma seguidora. "Ela é uma verdadeira boneca!! Amo as comemorações da Estrelinha!! Os papais super se jogam e fica incrível!!", falou outra. "Que linda. Deus abençoe", escreveu uma fã. "Que coisinha mais linda ela está", comentou mais uma.

Vale lembrar que Xande e Thay estão juntos desde 2020. Além de Estrela, o cantor também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, frutos de outros relacionamentos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mikimbeth 🇧🇷 (@mikimbeth)

Filha de Xande de Pilares é batizada aos pés do Cristo Redentor

O cantor Xande de Pilares viveu um momento especial neste domingo, 22, ao celebrar o batizado de sua filha caçula, Estrela, fruto do namoro com Mikimbeth. A cerimônia religiosa aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Os dois escolheram padrinhos famosos para a herdeira, sendo o instrumentista e cantor Ivo Meirelles e a apresentadora Regina Casé. A família e os amigos usaram roupas brancas para a consagração da menina na igreja católica. Nas fotos, Xande e a namorada apareceram sorridentes enquanto acompanhavam este momento especial na vida da filha. Confira!