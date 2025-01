Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly esbanja fofura em novo vídeo

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou um vídeo inédito de Helena, sua filha com Neymar Jr, em celebração aos 6 meses da bebê

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na madrugada desta sexta-feira, 3, ao compartilhar em suas redes sociais um novo vídeo da filha, Helena. A pequena, que está completando 6 meses de vida, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

No registro compartilhado por Amanda em seu perfil no Instagram, Helena aparece deitada em um sofá esbanjando fofura enquanto faz caras e bocas. "6 meses", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores de Amanda Kimberlly deixaram mensagens carinhosas à bebê. "Ai, ela é linda demais", declarou uma internauta. "Princesa mais linda", disse outra. "Essa menina é perfeita demais", derreteu-se uma terceira.

Além da pequena Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. Recentemente, o casal revelou ao público que está à espera de mais uma menina.

A notícia da vinda da nova caçula foi contada no dia em que o jogador e Bruna fizeram o chá revelação. A influenciadora digital ainda contou que os dois planejam ter um terceiro filho futuramente.

Neymar Jr abre álbum de fotos com os filhos e a namorada em Dubai

O jogador de futebol Neymar Jr entrou no ano de 2025 com o pé direito e ao lado de sua família. O atleta aproveitou a noite de réveillon com companhia da namorada, Bruna Biancardi, e dos filhos Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, de 1 ano.

Na última quarta-feira, 1º, ele abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar como foi a celebração do Ano Novo em sua família. O jogador surgiu rodeado pelos herdeiros e pela namorada grávida em um hotel luxuoso enquanto aproveitava a vista deslumbrante de Dubai; confira detalhes!

