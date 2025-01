Bruna Biancardi menciona as filhas e enteados em novo desabafo: 'É cruel'

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 30, para desabafar sobre as mensagens de ódio

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardivoltou às redes sociais nesta quinta-feira, 30, para desabafar sobre as mensagens de ódio que vem recebendo na internet. Mãe de Mavie, de um ano, e grávida de sua segunda filha com o jogador Neymar Jr, ela contou que as pequenas, assim como seus enteados, têm sido alvos de ataques.

"Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre ataques a mim. Sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga)", iniciou ela.

"Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel. Parem de criar rivalidade, competição, comparações... Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas. Quem sabe assim os criminosos parem", encerrou ela.

A modelo Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, uma das filhas de Neymar Jr, também se pronunciou sobre os ataques que a família recebe na internet. Veja o que ela disse!

Desabafo de Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi pediu o fim das mensagens negativas

Mais cedo, Bruna Biancardi falou sobre as mensagens de ódio que ela e sua família têm recebido e pediu para que as pessoas que gostam dela e de sua família não ataquem outras pessoas. "Peço para que vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também", inciou ela, que não citou nomes.

"Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada", finalizou.

