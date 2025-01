Amanda Kimberlly afirma: 'Nunca proibi o pai da Helena de vê-la'

Mãe de uma das filhas de Neymar Jr, a modelo Amanda Kimberlly rompeu o silêncio sobre ataques na internet e negou os rumores sobre a família

A modelo Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, uma das filhas de Neymar Jr, se pronunciou sobre os ataques que a família recebe na internet. Em declarações no X, antigo Twitter, ela negou qualquer atrito com a família do pai da filha e disse que é contra qualquer forma de ofensa.

"Tá todo mundo cansado, sempre um coisa nova, vocês não entenderam que estão cometendo crime com esses ataques? Já passou da hora de vocês entenderem que isso foi longe demais, cada família tem sua vida e está seguindo o seu caminho. Vou esclarecer alguns pontos e encerrar isso de uma vez", disse ela.

Então, Amanda comentou sobre a relação da filha com a família do pai. "Nunca proibi o pai da Helena de vê-la. Todas as vezes que foi solicitado uma visita, fiz questão que fosse. E sei que foi muito bem recebida, por todos, como todos já foram bem recebidos na minha casa também", afirmou.

Logo depois, a modelo também desmentiu uma confusão entre ela e a família do atleta. "O episódio da curtida: foi um grande mal entendido, que já foi resolvido (internamente) entre nós. Parem de acreditar em tudo que circula na internet, só acredite em algo quando se tiver PROVAS, ou quando os dois lados contarem a sua versão. Não criem teorias através de achismo", afirmou.

Por fim, ela afirmou: "Que cada família tenha a sua paz nessa nova fase. E repúdio qualquer ataque direcionado aos irmãos da Helena e a família paterna".

Bruna Biancardi também pediu o fim das mensagens negativas

Mais cedo, Bruna Biancardi, que é a atual namorada de Neymar Jr, também escreveu um recado nas redes sociais para pedir o fim das fake news sobre sua família e pediu para que as pessoas que gostam dela e de sua família não ataquem outras pessoas.

"Peço para que vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também", inciou ela, que não citou nomes.

"Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada", finalizou.

