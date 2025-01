Bruna Biancardi desabafa e faz apelo: 'É horrível e chega a ser nojento'

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para compartilhar um desabafo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para publicar um desabafo. Em um texto compartilhado nos stories do Instagram, ela falou sobre as mensagens de ódio que ela e sua família têm recebido e pediu para que as pessoas que gostam dela e de sua família não ataquem outras pessoas.

"Peço para que vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também", inciou ela, que não citou nomes.

"Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada", finalizou.

Bruna Biancardi mostra últimos preparativos antes de se mudar com Neymar para o Brasil

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi e o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, já estão se despedindo da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, 29, a mãe de Mavie, de 1 ano, compartilhou como estão os preparativos para deixar o país.

Grávida da segunda filha do casal, a influenciadora compartilhou nos stories do Instagram a quantidade de malas da mudança deles. Ela ainda adicionou emojis de caixa, avião e coração. Veja o print aqui!

Vale lembrar que o jogador está se despedindo do Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023. Na última segunda-feira, 27, o time anunciou oficialmente a saída do atleta brasileiro, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo. Após o anúncio, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o retorno do craque ao clube.

