Filha de Munik Nunes surge estilosa em festa de mesversário: 'Que perfeição'

A ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de mesversário da filha, Catarina

Munik Nunesexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos da festa intimista de mesversário da filha, Catarina. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Simões, completou seis meses neste sábado, 19.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a filha da campeã do BBB 16 aparece usando um lindo vestido de crochê na cor lilás. O bolo e os balões da festa também eram da mesma cor do look. Já a mamãe e o papai surgiram com roupas brancas.

Ao dividir os registros da festinha de Catarina, Munik se derreteu. "6 meses da nossa pequena! Ela chegou e transformou nossas vidas, desde o primeiro dia. Te amo filha", declarou a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com as fotos. "Terceira foto ganhou meu coração, é linda demais essa neném", confessou uma seguidora. "6 meses, que benção. Tá passando muito rápido heinnnn! Já, já completa 1 aninho", falou outro. "Que perfeição, Deus abençoe", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Munik oficializou a união no civil com Paulo Simões em outubro de 2022. Meses após a cerimônia, ela decidiu compartilhar as imagens com os seus seguidores das redes sociais. "Sr e Sra Simão. 03/10/2022", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Confira:

Ex-BBB Munik Nunes mostra detalhes do quarto da filha

Munik Nunes, campeã do Big Brother Brasil 16, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os detalhes do quarto da filha, Catarina, fruto de seu casamento com Paulo Simões.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital mostra o berço todo branco, as cômodas com flores estampadas nas gavetas, além da decoração das paredes. "Sejam bem-vindos ao quartinho da Catarina", escreveu ela na legenda da publicação. Veja a publicação!