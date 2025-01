Giovanna Antonelli faz aparição rara com as filhas gêmeas em Orlando

A atriz Giovanna Antonelli, de 48 anos, surge com as filhas Antônia e Sofia, de 13 anos, em uma série de registros nos parques da Universal, nos EUA

Nesta terça-feira, 14, a atriz Giovanna Antonelli, de 48 anos, surgiu ao lado das filhas gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos, ao publicar uma série de registros de seu álbum de viagem para Orlando, nos Estados Unidos. Nas imagens, a artista aparece com as meninas, frutos de seu casamento com o diretor de TV Leonardo Nogueira, nos parques da Universal.

Com o cabelo chanel, Giovanna aparece nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram nas atrações do parque temático, como as áreas de Harry Potter e Os Simpsons. As filhas também aparecem nos reigstros.

"Têm lugares que não são só sobre diversão, mas sobre criar momentos que a gente vai guardar para sempre. Cada risada, cada olhar encantado, cada instante juntos… é isso que faz tudo valer a pena. Obrigada, Universal, por dias que ficarão na memória e no coração. E você, que momento especial guarda no coração???!", escreveu na legenda da publicação.

"Uma foto mais linda que a outra", escreveu um na seção de comentários da publicação."As fotos com as meninas, que preciosidade", disse outra. "Coisa mais linda essas fotos, uma delícia acompanhar essa viagem", acrescentou uma terceira.

Confira, abaixo, a série de registros publicados no perfil de Giovanna no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Declaração pública ao filho

No último sábado, 11, Giovanna se declarou para Pietro, de 19 anos, fruto do seu antigo casamento o ator Murilo Benício. O momento caloroso aconteceu em uma publicação de mãe e filho no aeroporto.

"Te observar crescendo é um dos maiores privilégios da minha vida. Não é sobre ir para longe ou para algum lugar específico, mas sobre o movimento de liberdade, maturidade e descobertas", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Leia também: Giovanna Antonelli curte as férias com o ex e o atual marido