Filha de Hulk Paraíba esbanja fofura em cliques de mesversário: 'Princesinha'

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a esposa, Camila Ângelo, comemoraram os quatro meses de vida da filha, Aysha, com uma festa intimista

Hulk Paraíbae Camila Ângelo encantaram os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa intimista de mesversário da filha, Aysha. A menina completou quatro meses nesta terça-feira, 22.

Para comemorar a data especial, Aysha esbanjou fofura ao usar dois looks. Nos primeiros registros publicados no feed do Instagram, a menina aparece com um macacão rosa com corações, além de uma tiara de laço. Depois, a bebê surge com uma roupinha rosa e amarela, com um sorvete na parte de cima.

Ao dividir os registros com os seguidores, Hulk, que atualmente joga no Atlético Mineiro, celebrou a vida da caçula. "Aisha 4 meses. Há quatro meses que essa pequena nos ensina o quanto é possível o amor crescer! Adoçando cada vez mais a nossa vida", escreveu o papai.

O post recebeu diversos comentários. "Princesinha linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe com muita saúde a princesa Aisha", desejou outro. "Linda!!! O tempo tá passando muito rápido!", falou uma fã.

Além de Aisha, Hulk e Camila também são pais de Zaya, de dois anos. O jogador de futebol ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do relacionamento anterior com Iran Ângelo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Hulk Paraíba celebra 4 anos com Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma declaração para sua esposa Camila Ângelo ao comemorar mais um ano de casados. Romântico, o jogador de futebol escreveu uma declaração para a amada.

"Meu amor, no momento em que você entrou na vida eu soube que tudo mudaria para sempre e a felicidade passaria a ser cotidiana ao seu lado. Estou muito feliz de poder comemorar mais uma data especial com você. Hoje completamos bordas de flores. 4 anos de casados e te amo cada dia mais e mais! Te amo hoje e sempre minha pequena", disse o atleta. Confira a publicação!