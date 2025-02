Filha de Graciele Lacerda surge com look estiloso: 'Mamãe me enfeitou'

A influenciadora digital Graciele Lacerda se derreteu ao compartilhar fotos inéditas de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao compartilhar fotos inéditas de sua filha, Clara, de um mês, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Na primeira foto postada pela influenciadora digital nos Stories, a menina aparece dormindo ao lado do cachorrinho de estimação da família. A mamãe, então, se derreteu: "Não vou morrer de amor sozinha. Preciso dividir com vocês", confessou.

Em seguida, Graciele mostrou Clara acordada e usando um look branco e uma tiara de laço na cabeça. "Hoje minha mamãe me enfeitou", escreveu a famosa na legenda da foto.

Vale lembrar que a influencer e Zezé Di Camargo viajaram com a filha para a fazenda pela primeira vez. O cantor chegou a mostrar o primeiro encontro de Clara com a avó, dona Helena Camargo.

Confira:

Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra a filha - Foto: Instagram

Graciele Lacerda fala sobre voltar a acompanhar Zezé em shows

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comentou quando pretende voltar para a estrada ao lado do sertanejo. Antes do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, a influenciadora o acompanhava em praticamente todos os shows pelo Brasil e no mundo. Contudo, com a chegada da bebê, a empresária está ficando mais em casa.

Curtindo a primeira vez da bebê na fazenda, durante as férias do marido, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e contou se voltará para os shows como fazia antes. "É difícil responder essa pergunta, porque se eu falar, se eu responder agora, nesse momento que eu tô vivendo, eu vou falar pra vocês que vai demorar um pouco, porque eu não sinto que é o momento de deixar a Clara, enfim, mas eu vou sentindo, gente, essas coisas vão acontecendo, tudo na minha vida, eu nunca programei, nunca pensei lá na frente como vai ser, eu sempre deixei as coisas acontecerem", contou. Saiba mais!

