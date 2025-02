Zezé Di Camargo mostra encontro de sua mãe com a neta: 'Para sempre marcado'

O cantor Zezé Di Camargo encantou ao compartilhar o vídeo do encontro de sua mãe com Clara, sua filha com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo usou as redes sociais na tarde deste domingo, 16, para dividir um momento muito especial com seus seguidores. O cantor compartilhou um vídeo mostrando o momento em que sua mãe, dona Helena Camargo, conheceu a neta, Clara, de um mês.

O famoso e a esposa, a influenciadora digital Graciele Lacerda, viajaram para Goiás com herdeira para visitar a família. Na gravação, dona Helena mostrou que estava ansiosa para pegar a menina em seus braços. "Muita emoção, muita vontade de ver... vontade e desejo de pegar", confessou ela.

Assim que desembarcaram, a mãe de Zezé foi ao encontro da nora e de Clara e a pegou nos braços. A irmã de Zezé também conheceu a sobrinha. Ao dividir o registro do encontro, o cantor não escondeu a emoção. "Um dia que ficará para sempre marcado em nossas vidas e registrado em nossos corações: o encontro da minha mãe e minha irmã com a nossa filha", escreveu ele na legenda.

Graciele Lacerda mostra o quarto luxuoso da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto luxuoso de sua filha, Clara, de uma mês, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo. Em sua rede social, ela compartilhou várias fotos do cômodo e explicou que optou por uma decoração clean, funcional e sustentável. Além do berço e poltrona para amamentar, o quarto de Clara conta com um guarda-roupa, cômoda e um sofá. O espaço também possui um banheiro.

"Fiquei devendo para vocês os detalhes do quartinho da Clara, então separei algumas fotos que podem servir de inspiração para quem está nessa fase de montar o quarto do seu baby! Cada detalhe tem um significado especial, e todas as escolhas foram feitas com muito carinho, pensando também na praticidade do dia a dia. Queria algo delicado, angelical, mas que fosse funcional e sustentável para a rotina com um bebê. Confesso que amei o resultado e estou completamente apaixonada! Tudo clean, leve e, acima de tudo, funcional", escreveu ela. Veja as fotos!

