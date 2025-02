Graciele Lacerda fala sobre voltar a acompanhar Zezé em shows: 'Difícil'

Amamentando a filha Clara e cuidando da bebê de perto, Graciele Lacerda fala quando pretende voltar para a estrada com Zezé Di Camargo; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comentou quando pretende voltar para a estrada ao lado do sertanejo . Antes do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, a influenciadora o acompanhava em praticamente todos os shows pelo Brasil e no mundo. Contudo, com a chegada da bebê, a empresária está ficando mais em casa.

Curtindo a primeira vez da bebê na fazenda, durante as férias do marido, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e contou se voltará para os shows como fazia antes. Amamentando a menina e cuidando dela de perto, dispensando babás a todo instante, Graciele Lacerda disse que não promete estar em todas as apresentações como antes.

"É difícil responder essa pergunta, porque se eu falar, se eu responder agora, nesse momento que eu tô vivendo, eu vou falar pra vocês que vai demorar um pouco, porque eu não sinto que é o momento de deixar a Clara, enfim, mas eu vou sentindo, gente, essas coisas vão acontecendo, tudo na minha vida, eu nunca programei, nunca pensei lá na frente como vai ser, eu sempre deixei as coisas acontecerem", contou.

"E agora não tá sendo diferente, as coisas estão acontecendo, estou vivendo o momento, as situações, então assim, claro vai ter shows que eu vou outros que não, não vou garantir todos, mas eu vou", declarou sobre a mudança.

Nos últimos dias, Clara Lacerda Camargo viajou pela primeira vez no avião da família para ir à fazenda. Para a ocasião, Graciele Lacerda escolheu um look especial.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!