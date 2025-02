Graciele Lacerda encanta com vídeo cuidando da filha na fazenda

Na fazenda com Clara pela primeira vez, Graciele Lacerda encanta ao fazer vídeo de sua rotina com sua bebê por lá; confira

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, está curtindo a fazenda pela primeira vez. Em sua rede social, a mamãe coruja postou um vídeo nesta terça-feira, 18, de como está a rotina delas por lá e encantou.

Brincando com a bebê no momento do banho, a empresária esbanjou muito amor ao mostrar a forte conexão entre elas. Sorridente, a menina deu um show de fofura ao surgir interagindo com a mãe e se divertindo ao ouvi-la falar.

"Os melhores momentos do meu dia são ao seu lado, minha filha", declarou-se a mulher do sertanejo ao exibir a intimidade entre elas. Nos comentários, os seguidores babaram com o vídeo cheio de sentimento. "Que cena mais linda", admiraram. "Momento lindo", disseram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Clara Lacerda Camargo viajou pela primeira vez no avião da família para ir à fazenda. Para a ocasião, Graciele Lacerda escolheu um look especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!